Para Temer, povo brasileiro não tem 'muito apreço' pelas instituições

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira, 18, que o povo brasileiro não tem apreço pelas instituições e que o comportamento das Forças Armadas como "disciplina, hierarquia e organização" deveria servir de exemplo. "Convenhamos, nós no Brasil não temos muito apreço pela hierarquia, pela organização, não temos muito apreço pelas instituições", disse, durante cerimônia de apresentação de oficiais-generais promovidos, na base aérea de Brasília. "Não são poucas as vezes que digo que temos que reinstitucionalizar o País", completou.

Temer fez críticas ao fato de que relações entre autoridades dos Poderes podem gerar desconfiança. "Verifico que, se alguém do Executivo fala com alguém do Judiciário, isso já gera uma especulação, o que é desmoralizante para quem ouve", disse. "Porque se eu falo com alguém do Judiciário e sou capaz de influenciá-lo a ponto de ele mudar uma opinião pessoal ou jurídica ou científica ou o que seja, é porque ele não se presta para o cargo que exerce."

O presidente afirmou que as relações institucionais entre os entes é fundamental porque todos "são autoridades constituídas". "Nós temos o dever de olhar para o Brasil, agir na nossa pátria como quem quer o progresso do seu povo", destacou, ressaltando também ter um respeito pela liberdade de imprensa. "Eu respeito a imprensa. Eu gravo em alto e bom som: viva a liberdade de imprensa, pois ela é fiscalizadora."

Temer disse que tem orgulho dos relatos que destacam o que seu governo conseguiu fazer em apenas um ano e meio. " (Raul) Jungmann (ministro da Defesa) citou feitos desse governo que não foi de quatro anos, mas de 1 ano e 8 meses", afirmou, referindo-se ao discurso feito antes ao seu pelo ministro da Defesa.

Ao elogiar Jungmann, Temer citou ainda que, por meio das Forças Armadas, o Brasil "ultrapassou fronteiras, numa concepção muito positiva". No início do mês, o Comando do Exército demitiu do cargo o general da ativa do Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, depois de ele dizer que Temer promovia um "balcão de negócios" no Congresso para tentar chegar ao fim do mandato. O general também citou casos em que as Forças Armadas, em seu entendimento, deveriam intervir no País para evitar o caos. Mourão não descarta lançar-se candidato a um cargo político nas eleições de 2018.

No fim de seu discurso, Temer citou o "espírito de Natal" e afirmou que deseja que 2018 seja um ano próspero. "Neste espírito de Natal, desejo que venhamos renascer em 2018 para um ano muito melhor".

No evento desta segunda, foram promovidos oito oficiais-generais do Exército, sete da Aeronáutica e três da Marinha.