Para Temer, denúncias contra Garotinho não prejudicam PMDB O deputado federal Michel Temer (SP), presidente do PMDB, disse que as denúncias contra o pré-candidato do partido à Presidência da República Anthony Garotinho (PMDB-RJ) não enfraquecem a tese da candidatura própria. Sem criticar, mas também sem defendê-lo, Temer ressaltou que o PMDB tem outro pré-candidato, o ex-presidente Itamar Franco, e que irá apoiar o que for decidido na convenção do dia 10 de junho."Temos dois pré-candidatos, o problema das denúncias é questão dele (Garotinho). Ele está se defendendo. Mas se vai prejudicá-lo ou não é a convenção que vai dizer", afirmou, em entrevista ao Estado por telefone. Temer explicou que a pré-convenção do dia 13 de maio dará "um forte indicativo político" do que será decidido na do dia 10 de junho, esta sim a convenção definitiva sobre a posição do partido nas próximas eleições. Ele disse apoiar essa pré-convenção por entender a posição dos governadores do PMDB, que estão divididos quanto à candidatura própria. Ao mesmo tempo, por causa da verticalização, eles precisam saber o que será feito na esfera nacional para formalizar as alianças no Estado. O presidente do PMDB-SP, Orestes Quércia, também reiterou a defesa da candidatura própria. No próximo dia 9, ele formalizará o apoio à Itamar Franco, num encontro na sede estadual do partido. Lideranças estaduais do PFL, PPS, PDT e PV reuniram-se para pressionar deputados estaduais e federais para que peçam a aceleração e aprofundamento das investigações que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas Estadual. Estiveram presentes, entre outros, o prefeito do Rio, Cesar Maia (PFL) e os pré-candidatos ao governo, Denise Frossard (PPS) e Eider Dantas (PFL).