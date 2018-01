Para Temer, Cunha se coloca 'contra ele'

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;" CLASS="IMGEMBED Atualizado às 22h16 " SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;" CLASS="IMGEMBED Atualizado às 22h16

Brasília - O vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, Michel Temer, irritado com o líder da legenda na Câmara, o deputado federal Eduardo Cunha (RJ), que se lançou candidato a presidente da Casa na próxima legislatura sem procurá-lo e sem propor acordo com a presidente Dilma Rousseff e com o PT, afirmou nesta sexta-feira, 7, que se a candidatura for de oposição, será também contra ele, devido ao cargo que ocupa.

A declaração de Michel Temer foi feita em entrevista ao jornal Destak e também foi publicada em sua conta pessoal da rede social Twitter pelo próprio vice-presidente.

“Se tiver um candidato (à presidência da Câmara), ainda que seja do PMDB, que se coloque contra o governo, ele está se colocando contra mim, que sou vice-presidente da República”, afirmou Temer na entrevista e no Twitter.

Em resposta a Temer, Eduardo Cunha disse ao Estado que não é candidato de oposição. “Sou candidato para ser leal à governabilidade, respeitoso com a oposição, mas não de submissão”, afirmou o deputado.

Indagado se vai procurar o PT e o governo federal para conversar sobre sua candidatura à presidência da Câmara, o líder do PMDB respondeu: “Vou procurar a todos”. Em seguida, perguntado se via na reação de Temer uma pressão da presidente Dilma Rousseff, Cunha afirmou: “Não vi reação do Temer.” Depois, lembrado da fala do vice-presidente, ele acrescentou: “Como não sou candidato contra o governo, não me sentiria atingido por qualquer declaração dessas”.

Cunha afirmou ainda que conversou nesta sexta com Michel Temer, sem problemas.

Desentendimento. Desde que se lançou candidato a presidente da Câmara, Eduardo Cunha e Michel Temer vêm se desentendendo. Na terça-feira, antes de um jantar oferecido ao PMDB no Palácio do Jaburu, em Brasília, pelo vice-presidente, os dois tiveram uma conversa ríspida. Cunha procurou Temer para pedir apoio à candidatura.

O vice-presidente respondeu: “Eu defendo o rodízio com o PT na presidência da Câmara. Já foi feito e deu certo”. Cunha insistiu no apoio. Temer então disse: “Você se lançou candidato e não me procurou. Foi atrás dos partidos de oposição, como o PSDB, o DEM, o PPS. Em nenhum momento quis falar comigo, com a presidente Dilma ou com o PT”. Cunha retrucou: “Mas o PT é contra mim”. Temer: “O fato é que você não me procurou. Se você mudar, se procurar o governo, o Planalto, o PT, pode até ser candidato”. Cunha voltou a insistir: “Mas sou independente”.

Foi a vez de Temer reagir: “Procure o PT, o governo, converse. Eu sou governo. Se a candidatura for de oposição, você está fazendo uma candidatura contra mim.” Cunha: “Como é que você vai ficar contra uma candidatura do PMDB?” E Temer, para finalizar a conversa: “Não. É você que está sendo contra o presidente nacional do PMDB. Você é que está se lançando contra mim se continuar a atuar desse jeito”.

Candidatura petista. Precavido, o PT realizou uma reunião na quinta-feira e decidiu lançar um candidato a presidente da Câmara. Segundo o líder da legenda na Câmara, Vicentinho (SP), será criada uma comissão incumbida de procurar os demais partidos para negociar o apoio à candidatura petista. “Teremos um nome para submeter à avaliação do parlamento”, afirmou Vicentinho.