Para Tarso, meios de comunciação privilegiam Alckmin O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, acusou de parcialidade os meios de comunicação, disse que durante um ano eles fizeram campanha contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e contra o PT e que trabalham para a eleição do tucano Geraldo Alckmin à Presidência da República. As afirmações de Tarso Genro constam de mais uma de suas análises sobre a conjuntura, publicadas semanalmente. Tarso Genro considerou, porém, que seria um erro cair "no simplismo" de que haveria uma conspiração midiática contra o PT, os petistas e a esquerda. "Se formos portadores desta visão confundiremos a nossa base de apoio, como se estivéssemos justificando condutas confessadas publicamente", afirmou Alckmin na sua análise de conjuntura divulgada hoje. O documento é dirigido aos petistas em geral. Funciona como uma espécie de cartilha. Reúne o pensamento do ministro, um dos principais conselheiros do presidente Lula. "A população sabe que a imprensa é majoritariamente contra Lula e que gostaria de ter Alckmim como presidente, mas sabe, igualmente, que a liberdade de imprensa - mesmo que eventualmente sirva para caluniar - é imprescindível num regime democrático: ela ajuda a combater ilegalidades e abusos que qualquer governo tende a fazer (ou tolerar), independentemente da vontade do próprio presidente da República", escreveu o ministro. No documento, Tarso Genro faz uma série de comparações do atual governo com o de Fernando Henrique Cardoso, segundo ele para provar que o de Lula é muito melhor e fez muito mais pelo povo. Aos petistas e ao PT, Tarso Genro dá conselhos sobre como se portarem na eleição. "Sem salto, sem raiva, mas com firmeza, encaremos a campanha que começou. Ela será mais um jogo de inteligência do que um duelo de trabucos. Todos os nossos números, e todos os resultados sociais destes números, são melhores para nós", afirmou o ministro.