Para Tarso, filiação de Protógenes ao PCdoB foi surpresa O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse que ficou surpreso com a decisão do delegado afastado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, que anunciou a filiação ao PCdoB. Segundo Tarso, a adesão do mentor da Operação Satiagraha a um partido "fechado", com a base aliada ao governo federal foi surpreendente. "Eu até achava que o doutor Protógenes fosse se filiar ao PSOL, como estava sendo anunciado. Foi apresentado em todo País pelo PSOL como um exemplo. Foi uma surpresa, eu acredito, para o PSOL e para quem estava observando a cena, a adesão ao PCdoB." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.