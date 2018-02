Para Tarso, Campos revê história recente ao citar Serra O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), afirmou que Eduardo Campos (PSB) faz uma "revisão da história" ao dizer que há mais afinidade com José Serra (PSDB) do que com integrantes da base aliada ao governo federal. Tarso participou em Brasília (DF) do lançamento da candidatura do deputado federal Paulo Teixeira (SP) à presidência do PT.