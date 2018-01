Para Tarso, ataques de Alckmin ajudaram Lula em pesquisa O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse nesta terça-feira que a pesquisa do Ibope, divulgada hoje, que mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ultrapassou o candidato tucano Geraldo Alckmin na preferência eleitoral, em São Paulo, é resultado de duros ataques do ex-governador ao presidente. "Em relação aos duros ataques que vêm do candidato Alckmin, para nós não são surpresa, pois duros ataques já estão sendo feitos e os resultados não estão sendo positivos para a sua pré-candidatura", disse Tarso. Perguntado sobre os ataques de Lula a Alckmin, o ministro respondeu que o direito de resposta é universal. "O presidente entende que não deve entrar no bate-boca que possa parecer um debate eleitoral. Ele vai deixar esse processo para o momento oportuno, quando sua candidatura for apresentada", afirmou. Para o ministro, as pesquisas de opinião neste momento são apenas conjunturais, porque o processo eleitoral ainda não começou.