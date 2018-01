Para Tarso, Alckmin hesita ao defender projeto que representa O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, afirmou nesta terça-feira que o candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin, tem demonstrado incertezas em relação ao projeto político que ele próprio representa. Em entrevista à Agência Estado, Tarso argumentou que Alckmin age de forma ambígua quando se depara com o tema dos resultados do governo de Fernando Henrique Cardoso, apesar de ter assumido tal identidade ao aceitar concorrer à presidência da República pelo PSDB. "Se o Fernando Henrique está por perto, Alckmin o elogia. Mas quando ele está sozinho, dando uma entrevista por exemplo, - e temos visto isso diversas vezes - ele diz que não quer falar sobre o passado", afirmou o ministro. "Isso mostra que ele tem incertezas em relação ao projeto que ele mesmo representa", acrescentou. Questionado se a tática de comparação entre o atual governo e seu antecessor transforma a eleição deste ano em uma disputa entre Lula e FHC, e não entre Lula e Alckmin, Tarso insistiu que não se trata de uma rivalidade com FHC mas sim com aquilo que ele representa. "E nós achamos que o Alckmin representa o projeto Fernando Henrique Cardoso". O ministro também comentou o texto publicado na página do PT na Internet, no qual analisa a evolução do processo eleitoral deste ano e faz avaliações sobre a estratégia de campanha da oposição. Entre os pontos debatidos no documento, o ministro critica, por exemplo, a idéia de que as políticas públicas do presidente Lula estariam "dividindo o Brasil entre ricos e pobres". Além disso, afirma que os adversários de Lula transferiram o debate político para o campo econômico por terem falhado em atingir o presidente com o tema da corrupção. "Eles diziam, há seis meses, que a política econômica era boa porque era deles. Agora, eles decidiram criticar", disse o ministro, ao comentar o documento. Segundo ele, o PT pretende aproveitar a campanha presidencial deste ano para derrubar a idéia de que o governo Lula replicou a política econômica do governo anterior. "Nós queremos mostrar que, embora tenhamos aplicado mecanismos tradicionais, a política econômica foi diferente", afirmou. Segundo o ministro, essas diferenças aparecem, por exemplo, em elementos como estímulo ao crédito e em programas de renda como Bolsa Família. Segundo ele, esses mecanismos contribuíram significativamente para o avanço econômico dos últimos anos.