Para Suplicy, governo ´não agiu de boa-fé´com IRPF O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) disse que o governo "não agiu de boa-fé", quando vetou o projeto de lei, aprovado pelo Congresso, que corrigia a tabela do Imposto de Renda (IR) em 17,5% e decidiu editar uma medida provisória (MP) sobre o mesmo tema. "No diálogo com os partidos, havia o entendimento claro de que estávamos votando a tabela para valer este ano", disse, referindo-se ao fato de que a MP determina que a tabela valerá apenas para as declarações a serem apresentadas em 2003, ano-base 2002. "Quando o governo, por meio de seus líderes, diz uma coisa no diálogo com a oposição e, depois, faz outra, acaba fragilizando a confiança que os parlamentares podem ter em sua palavra para entendimentos futuros", criticou o senador. Ele acredita na possibilidade de derrubada do veto pelo Legislativo, "em função daquilo que foi acordado". "Nesta ocasião, a oposição poderá perguntar aos parlamentares governistas em que palavra confiar, afinal".