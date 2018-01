Para Stédile, invasão da Câmara foi um erro O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile, engrossou as críticas aos atos de vandalismo praticados por integrantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) durante a invasão à Câmara de Deputados em Brasília. "O MLST se equivocou com o ato porque os nossos inimigos são o latifúndio, os bancos e as empresas transacionais. Os deputados e a Câmara devem ser os nossos aliados", afirmou Stédile. A declaração do líder nacional do MST aconteceu durante a 5ª Jornada de Agroecologia que acontece até este sábado em Cascavel (Oeste do Paraná), distante 500 quilômetros de Curitiba. Stédile foi a principal atração do evento, que reúne cerca de cinco mil pequenos agricultores, sem-terra e assentados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Para ele, o quebra-quebra promovido pelos sem-terra vai prejudicar os movimentos sociais. O líder sem-terra destacou que o quebra-quebra pode ter sido incentivado por pessoas infiltradas no movimento e interessadas apenas em criar o tumulto e desviar o foco da discussão da reforma agrária no País. Ele lembrou que o MST já enfrentou situações parecidas, como a Marcha de Brasília há dois anos, onde foram descobertos policiais infiltrados para espalhar a baderna entre os integrantes do movimento. Stédile disse não acreditar que os atos de vandalismos irão mudar o tratamento dispensado atualmente pelo governo federal à reforma agrária. Ele voltou a criticar o ritmo de criação de assentamentos no País. "A reforma agrária está parada. Mas mesmo assim, o governo Lula vai continuar tendo o nosso apoio porque consideramos a sua candidatura à Presidência a mais viável para promover as reformas de base que os movimentos sociais reivindicam." Stédile é a principal estrela da Jornada de Agroecologia. Em sua palestra, ele falou por mais de uma hora a platéia que lotou o Centro de Eventos de Cascavel. O monopólio das multinacionais de sementes foi o alvo de suas críticas e defendeu um novo modelo agrícola ao País, visando a valorização da agricultura familiar.