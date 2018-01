Para Simon, oferta de Lula ao PMDB é normal O senador Pedro Simon (PMDB-RS) avaliou, nesta quinta-feira, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "está no direito dele" ao convidar o PMDB a indicar um nome para a vaga de vice na disputa ao Planalto. "É normal", observou Simon, que registrou sua pré-candidatura à Presidência pela legenda no dia 25 de maio. Para o senador, o problema não é o governo oferecer a vaga, mas sim o PMDB não sustentar a proposta de candidatura própria. "Não defender (a candidatura) é que é o pecado." Simon disse que o grupo favorável à candidatura própria ingressou com ação na Justiça contra a transferência da convenção para o dia 29 de junho, sem detalhar o fórum escolhido. Outro movimento desta ala peemedebista foi a coleta de assinaturas entre diretórios estaduais aliados para um pedido de realização da convenção no dia 11 de junho, em vez do dia 29, como deliberou a executiva. Esta alternativa está prevista no estatuto do partido, disse o deputado federal Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS). Seriam necessárias nove assinaturas para formalizar o pedido, um número que já teria sido alcançado. "Vamos brigar até o último momento", garantiu Mendes, sobre a candidatura própria.