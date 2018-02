Para Serraglio, não havia liberdade na CPI dos Correios

"Faltou muita coisa, muito do que eles ficam batendo agora que ?não tá provado isso, não tá provado aquilo? é porque a gente estava amarrado, não tínhamos liberdade. Hoje, por exemplo, o José Dirceu fala que ele não tem nada a ver com isso. Nós poderíamos ter feito provas muito mais contundentes em relação à evidente ascendência que ele tinha", diz o deputado.

O advogado José Luis de Oliveira Lima, que representa o ex-deputado e ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, rebateu as afirmações de Serraglio sobre a limitação que a CPI dos Correios teria enfrentado para produzir provas contra os envolvidos no escândalo do mensalão. "As declarações do deputado são infelizes e só demonstram a total falta de conhecimento dos autos", afirmou o advogado.

Oliveira disse ainda que Dirceu "nunca foi blindado" porque teve seus sigilos telefônico, fiscal e bancário quebrados "sem que nada ficasse provado contra ele".

O defensor finalizou com o argumento de que "foram colhidos mais de 500 depoimentos durante a ação penal do caso. E todos o inocentam das acusações".

Dirceu nega ter havido compra de apoio no Congresso Nacional durante o governo Lula. Diz que houve apenas caixa 2 para pagar dívidas de campanha. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.