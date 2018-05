Para Serra, proposta de reforma eleitoral é 'razoável' O governador de São Paulo, José Serra (PSDB) avaliou como "razoável" a proposta de reforma eleitoral aprovada ontem no Congresso. O projeto atualiza e organiza aspectos da lei eleitoral, mas não resolve o que Serra chamou de "partidos de aluguel". "É menos do que eu gostaria, mas está razoável." A proposta segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.