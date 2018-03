Para Serra, o ciclo desenvolvimento econômico acabou O ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou que o atual ciclo de desenvolvimento econômico brasileiro acabou. Para ele, esse momento que se encerra teve início com o lançamento do Plano Real, no início dos anos 1990, que foi capitaneado pelo seu correligionário, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Acabou o ciclo no Brasil. Não é um juízo de valor, é uma constatação", afirmou ao participar do programa Roda Viva, na TV Cultura. "Tem que fazer outro (ciclo), esse acabou", afirmou.