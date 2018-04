Para Serra, governo e PT é que antecipam processo

O governador José Serra (PSDB) voltou ontem a atacar a política de juros praticada pelo governo e se disse satisfeito com a posição que ocupa nas pesquisas, mas negou que o PSDB esteja antecipando a corrida eleitoral à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ser indagado sobre o assunto, em visita a Cascavel (PR), o tucano rebateu: "Quem está antecipando todo esse processo é governo federal e o próprio PT." Na visita, Serra foi recepcionado por diversos líderes tucanos no Paraná, incluindo o prefeito de Curitiba, Beto Richa, o senador Álvaro Dias, os deputados Gustavo Fruet e Alfredo Kaefer, além de parlamentares estaduais. O motivo da viagem foi participar do Show Rural Coopavel, um dos maiores eventos agropecuários do Brasil. Apesar da calorosa recepção, o governador negou qualquer conotação eleitoral na viagem. Indagado sobre a candidatura do PSDB a presidente em 2010, ele respondeu que é muito cedo para tratar da questão: "Fui eleito para governar São Paulo e minha preocupação é sempre geral, ajudar o nosso Estado na troca de experiências com outras unidades da federação." A comitiva chegou a Cascavel por volta das 13h20 e permaneceu no evento por cerca de duas horas. Depois de visitar vários estandes, o governador cumprimentou visitantes e posou para fotos com fãs. Questionado pelos repórteres, o tucano evitou falar sobre a decisão do DEM de ingressar, na semana que vem, com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o Lula e a ministra da Casa Civil e presidenciável Dilma Rousseff por antecipação da campanha eleitoral. Ao ser novamente abordado sobre sucessão, Serra insistiu que está preocupado apenas em governar. "A gente tem de se debruçar para administrar bem e cumprir as responsabilidades a fim de enfrentar a crise. Essa é a minha prioridade, não é a política eleitoral, neste momento." Sobre as últimas pesquisas de opinião que apontam o seu nome na frente para disputar a sucessão de Lula, porém, o governador não escondeu o contentamento. "Qualquer político que possa estar bem numa pesquisa eleitoral fica satisfeito com o resultado", comentou. PACOTE Além dos temas políticos, o governador analisou rapidamente a crise financeira. Para ele, o Brasil se mantém na contramão mundial. "O Brasil continua tendo um dos maiores juros do mundo e avançou muito pouco nessa questão. O mundo todo está procurando baixar os juros e tornar o crédito mais barato e acessível. O Brasil se mantém na direção contrária", alfinetou. Para o tucano, a taxa de juros é um erro. "Não há motivos para que o Banco Central mantenha essa política de juros. Esse é o ponto fraco do governo no enfrentamento da crise financeira." Por fim, ele destacou que o pacote de medidas anunciado esta semana pelo seu governo é a contribuição do Estado para combater os efeitos da crise.