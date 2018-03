Para Serra, Dilma se apoia em 'máquina governamental' O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, criticou hoje o kit do governo com cartilhas, livros e cartazes que pede voto para mulheres. O material foi distribuído pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e inclui um discurso de seis páginas da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. "É mais um capítulo do uso da máquina governamental. Aparentemente, a candidata não se sente em condições de andar sozinha. Tem sempre que estar apoiada na máquina do governo federal. Isso não é bom para o processo eleitoral," criticou Serra.