Serra critica organização do Carnaval de rua em SP

O senador José Serra (PSDB-SP) classificou nesta segunda-feira, 15, como “irritante” o fechamento da Avenida Paulista nos fins de semana e a condução do carnaval de rua da cidade pela gestão do prefeito Fernando Haddad (PT), dois dos principais “cartões de visita” apresentados por aliados do petista.

As declarações foram feitas durante um jantar de apoio ao vereador Andrea Matarazzo, que disputa a prévias tucanas que definirão o candidato da sigla à Prefeitura. "Essas coisas que são irritantes, como o fechamento da (Avenida) Paulista, e o carnaval, que é enfiado pela goela dos bairros que não têm nada com isso, são mais para despertar uma polêmica e dar a impressão que tem um governo na cidade", disse o senador.

Ainda segundo Serra, "tudo se deteriorou" na capital no atual governo. O senador evitou, porém, polemizar com o empresário João Doria Jr, que disputa as prévias com apoio do governador Geraldo Alckmin.

Na semana passada, Serra afirmou em um evento de campanha que "nem sabia" que Doria é filiado no PSDB. Ex-ministros do governo Fernando Henrique Cardoso, empresários e juristas também participaram do evento dessa segunda, que aconteceu na casa do investidor Guilherme Afonso Ferreira.