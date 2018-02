Para Sérgio Guerra, Sarney já não preside o Senado O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), afirmou hoje que o senador José Sarney (PMDB-AP) já não preside mais de fato o Senado, depois da crise que se instalou na Casa e da posição dos partidos pedindo o afastamento do peemedebista. "A grande tragédia do dia de hoje é que não temos mais presidente no Senado", disse Guerra. Sarney aparece entre parlamentares beneficiados por atos secretos na Casa. Além disso, o esquema de crédito consignado no Senado, alvo de investigação da Polícia Federal (PF), inclui entre seus operadores José Adriano Cordeiro Sarney, neto do peemedebista.