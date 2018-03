Para secretário do Rio, emenda de royalties será vetada O secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Joaquim Levy, disse hoje que está confiante no veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a emenda proposta pelos deputados Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e Humberto Souto (PPS-MG) ao projeto de lei do pré-sal aprovado ontem na Câmara. O texto propõe que os royalties e participações especiais sejam rateados entre todos os Estados e municípios do País, nos critérios do fundo de participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM).