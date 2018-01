Para Sarney, Senado termina 2009 'brilhantemente'

Apesar de os senadores não terem concluído a votação da Reforma Administrativa, Sarney avaliou que todos os problemas enfrentados pela Casa foram resolvidos, e o Senado voltou à tranquilidade. "Não temos nenhum caso que não tenha sido resolvido daqueles emblemáticos, de censura do Senado e da administração do Senado. De maneira que eu acho que nós estamos terminando um ano brilhantemente, e o Senado está em absoluta tranquilidade, votando normalmente, em uma Casa politicamente tranquila", completou.

Sarney foi alvo de onze ações no Conselho de Ética da Casa nas quais foi acusado pela responsabilidade na edição de atos secretos, usados para contratar aliados políticos, e também por fraudes na fundação que leva seu nome, no Maranhão. Porém, todas as representações foram arquivadas sem haver investigação.

Hoje, o Senado realizará a última sessão de votações em plenário do ano. Na próxima semana, os parlamentares entrarão em recesso. De acordo com Sarney, apesar da crise política que paralisou a Casa por alguns meses, o número de projetos votados superou em 50% o total do ano passado. "Votamos matérias da maior importância para o povo brasileiro, e ainda estamos votando. Eram legislações que estavam esperando soluções e não tínhamos tido ainda oportunidade de votá-las", disse Sarney, para salientar que, em 2010, apesar das eleições, trabalhará para o Senado não ficar parado.