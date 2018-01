Para Salomon, modelo energético é pior que o previsto O banco Salomon Smith Barney, em comunicado nesta segunda-feira, afirmou que "o anúncio da reestruturação do governo no setor de energia foi pior do que o nosso pior cenário". Para o Salomon, "é provável que as novas políticas assustem o setor privado de investimentos para longe de (projeto s de) expansões no setor de geração de energia no Brasil, o que pode, mais uma vez, provocar um novo racionamento em médio prazo". "Na sua essência, o chamado plano de ´revitalização´ acaba com o mercado atacadista de energia e o substitui por um sistema de preços completamente regulado", acrescentou o Salomon. Além do comunicado, o Salomon cortou sua recomendação para os papéis da Centrais Elétricas Brasileiras SA, a Eletrobras, de neutra (neutral), para venda (sell), citando, para isso, o novo modelo energético para o país revelado na semana passada.