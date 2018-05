Para Rui Falcão, CPI da Petrobras é 'eleitoreira'

Segundo Falcão, as tentativas de instalar a CPI prejudicam a estatal. "São as mesmas pessoas que, no passado, quiseram prejudicar a Petrobras, mudaram o nome da empresa, foram contra a mudança do regime de partilha, se opuseram ao pré-sal", afirmou.

Questionado sobre os prejuízos que uma CPI pode causar em época ano eleitoral, o presidente do PT disse apenas que a presidente Dilma Rousseff "ainda não é candidata; a campanha só começa em julho".

Rui Falcão preferiu não tecer comentários sobre a tática do Palácio do Planalto para blindar Dilma na CPI. "As bancadas estão adotando as táticas que julgam mais convenientes. Seja propor uma CPI mista, seja agendar com outros pedidos de investigação que o regimento autoriza".