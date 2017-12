Para Renan, ministro da Justiça deve se antecipar a convocação O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), defendeu que o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, deve se antecipar ao pedido de convocação que o senadores vão examinar e deponha espontaneamente no plenário da Casa para esclarecer as circunstâncias da quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa. "Acho que isso poderia ajudar a esclarecer e até encerrar o episódio", afirmou Renan durante o enterro de Izabel Victória de Mattos Pereira do Carmos Ribeiro, mãe do líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio, no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul. Renan afirmou que a decisão do pedido de convocação só será tomada pelos líderes dos partidos no Senado depois que a pauta de votação for desobstruída de seis medidas provisórias, o que deve ocorrer na semana que vem.