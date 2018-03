Para Renan, eleições 2014 devem adotar novas normas O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), defendeu nesta terça-feira que as novas normas do sistema político já sejam adotadas nas eleições de 2014. "Temos que compatibilizar o calendário de modo que tenhamos essas regras já valendo nas próximas eleições. No que depender do Senado, nós vamos nos empenhar bastante para que isso aconteça", disse o senador, após receber a mensagem da presidente Dilma Rousseff pedindo que o Congresso Nacional convoque o plebiscito sobre a reforma política e sugerindo cinco pontos a serem adotados na consulta popular.