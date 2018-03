Para Renan, CLT é 'velha senhora' que precisa ser protegida

Brasília - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta quinta-feira, 13, que vai trabalhar para proteger os direitos conquistados com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

"Há uma velha senhora, a CLT, que, mais do que nunca, precisa ser protegida", disse Renan durante uma audiência pública para debater o projeto da terceirização.

O evento, organizado pelo presidente da Comissão de Direitos (CDH), senador Paulo Paim (PT-RS), reuniu representantes de movimentos sindicais contrários à proposta.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em uma rápida passagem pela audiência, Renan voltou a defender que não se pode "liberar geral" a regulamentação da terceirização, porque isso vai precarizar as relações de trabalho.

O presidente da Casa, que tem se colocado contra a terceirização da atividade-fim, também fez uma crítica ao setor industrial. "A indústria agora não pode achar, de forma nenhuma, que ela vai ter de volta a sua produtividade reduzindo o que se gasta com pessoal no nosso País", disse.

Aprovado pelos deputados no início do ano, o projeto encontra-se agora em discussão no Senado e Renan já sinalizou que, ao contrário do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMD-RJ), não terá pressa para concluir a tramitação da proposta.