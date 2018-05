Para Renan, Jucá pode ajudar no esforço de unificar PMDB

Brasília - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta terça-feira que o senador Romero Jucá (PMDB-RR), que assumiu esta manhã a presidência do PMDB, pode ajudar no esforço de unificação do partido. Embora tenha ressalvado que que procura não comentar “fatos partidários” para não estreitar o papel e trabalho que desempenha como presidente do Congresso, Renan disse que a assunção de Jucá ao comando do PMDB no lugar do vice-presidente Michel Temer é uma “boa solução”.

“É um grande quadro, tem relação com praticamente todos segmentos do partido e sem dúvida nenhuma ele pode fazer um esforço para a solução”, disse Renan, na chegada a seu gabinete. “O presidente Temer foi eleito pela unanimidade do PMDB, mas é muito importante que essa unanimidade se refaça a cada momento e acho que o senador Romero Jucá tem todas as condições para refazê-la quando houver necessidade”, completou.

Primeiro vice-presidente do PMDB, Jucá assume o comando partidário numa estratégia para tentar tirar Michel Temer da linha de tiro dos ataques. A saída temporária de Temer da presidência da legenda ocorre exatamente uma semana após a Executiva Nacional do partido ter decidido, por aclamação, romper com o governo da presidente Dilma Rousseff e determinado a entrega imediata dos sete ministérios e cerca de 600 cargos de livre nomeação ocupados por filiados do partido ou indicados pela legenda.

Desde o desembarque oficial do PMDB, ministros palacianos, petistas e até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificaram as críticas a Temer ao insinuar ou acusar o peemedebista de tramar um “golpe” para derrubar a presidente Dilma Rousseff.

A intenção é que o senador do PMDB atue como uma espécie de anteparo a Temer, para que ele não seja diretamente alvo de críticas.