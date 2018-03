Para relator, processo não é político

Relator do processo que pode mudar os rumos da República, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin tem fama de “durão”, dispensou a sugestão da Polícia Federal de ter um guarda-costas e carrega uma trajetória pautada pelo direito ambiental e a defesa do consumidor. Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ele é o relator do processo que pode resultar na cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer nas eleições de 2014.

O ministro, que completa 59 anos hoje, foi indicado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006. Na Corte, é o relator da Operação Acrônimo, que investiga esquema de corrupção e tráfico de influência que beneficiaria o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT). Em um julgamento marcado por bate-boca entre ministros, sustentou a tese de que a abertura de ação penal contra o petista não depende de uma prévia autorização da Assembleia Legislativa mineira. “Defendo que o STJ deixe de ser uma casa de repouso para processos criminais de governadores. Isso não se admite. Não temos como justificar isso perante o cidadão e a Constituição republicana”, disse Benjamin, que acabou vencido no julgamento.

Depois de assumir a Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral em setembro, o ministro avisou que, diferentemente do impeachment, o processo da chapa Dilma-Temer não é político. “A Justiça Eleitoral brasileira é um dos principais suportes da nossa democracia e os juízes eleitorais não podem se transformar em juízes de exceção”, afirmou Benjamin a jornalistas no 6.º Encontro Nacional de Juízes Estaduais (Enaje).

Fontes que acompanham as investigações afirmam que o ministro imprimiu um novo ritmo ao processo desde que assumiu a sua relatoria, marcando com rapidez as audiências das testemunhas, às quais sempre tenta acompanhar pessoalmente. O julgamento deve ficar para 2017, o que levaria, em uma eventual condenação da chapa, à realização de eleições indiretas pelo Congresso.

Formação. Natural de Catolé do Rocha, município de 28,7 mil habitantes no interior da Paraíba, Benjamin formou-se em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem mestrado na University of Illinois College of Law, nos Estados Unidos.

Foi membro do Ministério Público de São Paulo de 1982 a 2006, onde atuou na coordenação dos centros de apoio operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e de Direitos do Consumidor. Integrou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) por indicação do então presidente Fernando Henrique Cardoso, sendo reconduzido ao cargo por Lula.