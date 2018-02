Para relator, processo contra senador é constitucional O senador Pedro Taques (PDT-MT) defendeu em plenário a constitucionalidade do processo contra o colega Demóstenes Torres (sem partido-GO), que chega nesta quarta-feira a sua fase final. Taques foi relator do processo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Ele afirmou que foi respeitado o direito de defesa do colega e que o processo seguiu o trâmite constitucional.