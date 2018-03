Para relator na Câmara, votação no Senado provocaria 'crise institucional'

BRASÍLIA - O relator do pacote anticorrupção na Câmara, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), afirmou que a decisão do Senado de iniciar já nesta quarta-feira, 30, a votação do projeto no plenário poderá gerar “uma crise institucional”. “Pode ser aberto uma crise institucional entre poderes no Brasil e o Brasil não precisa disso”, afirmou.

Lorenzoni pediu a palavra no plenário para afirmar que havia sido informado de que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), havia colocado para votar a urgência "do picadinho das dez medidas que saiu daqui nesta madrugada”. “É só um alerta importante, neste momento eu espero que o Senado Federal tenha o bom senso de dar tempo ao tempo para a recuperar o espírito das dez medidas”, disse.

Ao fazer o pronunciamento, Lorenzoni foi vaiado pelos deputados. “Podem vaiar à vontade”, disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O pacote anticorrupção terminou de ser votado na Câmara já passadas as 4 horas desta quarta-feira, 30. As alterações realizadas pelos deputados causaram reação na força-tarefa da Operação Lava Jato. Procuradores ameaçaram renunciar os trabalhos dessa investigação caso a proposta avance no Legislativo e seja sancionada pelo presidente Michel Temer.