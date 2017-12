Para relator, ex-mulher tentou proteger Buratti Terminou na CPI dos Bingos, o depoimento da ex-mulher do advogado Rogério Buratti, a professora Elza Gonçalves Buratti. Para o relator da CPI, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN) Elza tentou proteger o ex-marido e não fez revelações sobre as denúncias de Buratti da existência de um esquema de desvio de dinheiro das prefeituras petistas para abastecer o caixa 2 do partido. Elza confirmou que esteve em uma casa em Angra dos Reis com Buratti e em companhia do ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Ela se confundiu, no entanto, ao falar sobre a data do encontro. Para a CPI, o encontro foi em novembro de 2002, mas Elza garantiu que Palocci já era ministro e, portanto, a viagem aconteceu depois de janeiro de 2003. Palocci sempre omitiu essa viagem nas vezes em que foi perguntado sobre encontros com Buratti, depois da eleição de Lula. No máximo o ex-ministro admitia ter recebido Buratti e Elza em sua casa, em Brasília. Elza confirmou essa visita, também. No depoimento que prestou à Polícia Federal, em Ribeirão Preto, no último mês de setembro, Elza já havia desmentiu a afirmação de Palocci, de que não mantinha amizade com Buratti desde 1994, quando ele deixou de ser seu secretário de Governo na prefeitura de Ribeirão. Segundo Elza, mesmo como ministro, Palocci e Buratti continuaram ligados. Ela disse que esteve duas vezes com o ex-marido na casa do ministro em Brasília.