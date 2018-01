Para Quércia, decisão do TSE ajuda candidatura do PMDB O presidente do PMDB em São Paulo e ex-governador Orestes Quércia, disse há pouco à Agência Estado que a decisão tomada pelo Superior Tribunal Eleitoral (TSE), estabelecendo que as coligações partidárias nacionais necessariamente terão de ser reproduzidas nos Estados, reabre a perspectiva de lançamento de candidatura própria do seu partido à Presidência da República. "Agora temos que olhar mais atentamente as alianças e as campanhas nos Estados para saber se haverá necessidade de ter uma candidatura presidencial. Corremos o risco de algumas alianças se tornarem ilegais e, portanto, pode ser necessário termos uma candidatura presidencial para apoiar outras candidaturas nos Estados", afirmou Quércia, em entrevista por telefone. Segundo ele, a decisão do TSE é "absolutamente clara" no que se refere à formação das coligações e, por isso, o PMDB terá de repensar sobre a aproximação com outros partidos. "Apesar de toda a chiadeira que muitos estão manifestando hoje em Brasília, o fato é que a decisão barra a formalização de alguns tipos de aliança porque PT, PSDB e PFL contam com candidaturas próprias para presidente e isso estabelece um bloqueio nos Estados", observou, referindo-se à aproximação do PMDB com outros partidos. Neste cenário, Quércia reiterou que a candidatura presidencial do senador Pedro Simon (PMDB-RS) poderá se viabilizar dependendo do resultado da conversa que os governadores e a Executiva do PMDB tiverem na segunda-feira. Ele se declarou disposto a lançar-se ao governo paulista, caso exista consenso entre os governadores do partido e as lideranças paulistas." Vamos analisar com cuidado, mas continuo à disposição do partido para colaborar apresentando minha candidatura se julgarem necessária", afirmou.