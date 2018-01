Para PSDB, petistas celebram aniversário em meio a contradições

BRASÍLIA - O PT comemora seus 32 anos "envolto em contradições", critica o presidente do PSDB, deputado federal Sérgio Guerra (PE). Em nota distribuída pelos tucanos hoje, Guerra afirma também que o "PT faz aniversário comemorando privatização".

O deputado tucano argumenta que na época do governo Fernando Henrique Cardoso o PT criticou a política de desestatização. "E nos dias atuais comandou a privatização de três aeroportos", cita a nota. O deputado ressaltou também que "o PT voltou a falar sobre o controle da mídia e a restrição das liberdades de expressão".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ao longo de seus 32 anos, o PT rotineiramente se posicionou contra medidas que trouxeram benefícios aos trabalhadores", cita o texto. "À época da promulgação da Constituição de 1988, o partido foi o único a não votar a favor da aprovação do documento - chamado de "Constituição Cidadã", devido à grande quantidade de direitos que assegura.

Seis anos depois, o PT promoveu uma verdadeira guerra contra o Plano Real, que transformou a economia brasileira, acabou com a inflação e teve como sua principal beneficiária a população pobre", destaca o texto. Afirma, ainda, que "durante as campanhas presidenciais a partir de 2002, utilizou as privatizações como armas eleitorais contra o PSDB".