Para Protógenes, invadir terras de Dantas ''é dever'' "Ocupar fazenda de banqueiro bandido é dever do povo brasileiro." Dessa forma, o delegado Protógenes Queiroz defendeu as ações do Movimento dos Sem-Terra (MST), que desde julho do ano passado invade fazendas do banqueiro Daniel Dantas, no Pará. Há registros de invasões de sem-terra em pelo menos oito propriedades rurais do grupo de Dantas. Sob os aplausos dos pouco mais de 60 presentes no evento do PSOL, Protógenes tentou relativizar. "Não estou fazendo apologia criminosa de nada. Não estou incentivando ninguém a invadir terra produtiva. Não é disso que se trata", afirmou. "Estou falando que vou revelar em que condições essas terras foram adquiridas e quais os interesses escusos por trás disso."