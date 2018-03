Para presidente de CPI, episódio confirma abusos O presidente da CPI dos Grampos, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), classificou como "grave" a espionagem feita pelo delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz ao advogado do banqueiro Daniel Dantas. Itagiba afirmou que a Satiagraha, operação da PF que resultou na prisão temporária do controlador do Opportunity, foi marcada por "abusos de poder". "O caso é grave pois viola o Estado democrático de direito", lamentou. "O episódio reforça os abusos de poder praticados no decorrer da Satiagraha tanto por parte da Abin quanto do delegado da PF", criticou. Na avaliação do presidente da CPI, a revelação de que Protógenes espionou Nélio Machado reforça que "o poder precisa ser controlado". "As pessoas acham que os fins justificam os meios. Os fins não podem justificar os meios. O Estado não pode cometer os mesmos crimes com a justificativa de que está atrás de criminosos", disse. Apesar da nova informação sobre os métodos utilizados por Protógenes, Itagiba descartou reconvocar o delegado para falar à comissão de inquérito. "Os fatos já estão aí e a CPI já tirou o véu dos abusos." Prorrogada duas vezes, a CPI está perto do fim. A oposição já avisou que espera um sinal do relator, Nelson Pellegrino (PT-BA), sobre o possível pedido de indiciamento de Protógenes para definir se fará ou não um relatório paralelo. Os oposicionistas estão convencidos da responsabilidade criminal do delegado da PF.