Para Planalto, escândalo no DEM trará dividendos ao PT O governo acredita que a crise enfrentada pelo DEM, com denúncias de corrupção envolvendo o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, renderá dividendos políticos ao PT nas eleições de 2010. Na avaliação do Palácio do Planalto, o escândalo do mensalão do DEM atinge em cheio não só a candidatura de Arruda à reeleição como a aliança do partido com o PSDB para a sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.