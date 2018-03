Para Planalto, compra de Rafale é questão fechada

Com base nessa escolha já consolidada, o Palácio do Planalto decidiu descartar qualquer referência favorável aos outros dois caças concorrentes - da americana Boeing e da sueca Saab - que constar do segundo relatório do Comando da Aeronáutica, entregue na quarta-feira ao ministro da Defesa, Nelson Jobim. O documento não estabelece ordem de preferência.

Segundo um colaborador direto do presidente Lula, o F-X2 está inserido em um projeto mais amplo do governo para a área de defesa, que contempla a padronização de toda a frota de caças do País, inclusive uma versão embarcada para guarnecer um futuro porta-aviões a ser construído em parceria com a França. O pacote que começa com 36 unidades envolverá a compra de um total de 120 caças. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.