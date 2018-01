Para Philemon Rodrigues, notificação da CPI é perseguição política O deputado Philemon Rodrigues (PTB-PB) atribuiu a notificação que recebeu da CPI das Sanguessugas a uma perseguição política do deputado Fernando Gabeira (PV-RJ). O deputado afirmou que ele e Gabeira têm diferenças ideológicas e que, por isso, o integrante da CPI estaria querendo envolvê-lo no escândalo de venda superfaturada de ambulâncias com recursos públicos. "Venho defendendo o direito da família, contra o aborto discriminado, contra a pesquisa embrionária (célula tronco), contra o casamento de homem com homem e mulher com mulher", afirmou Rodrigues, referindo-se às suas diferenças com Gabeira. Rodrigues disse que os donos da Planam, empresa do esquema de venda superfaturada, nunca o procuraram. Ele disse também que entregou à CPI documentos nos quais os empresários Luiz Antonio e Darci Vedoin, em depoimento à Polícia Federal, teriam afirmado que não fizeram negócios com ele. O presidente da CPI dos Sanguessugas, deputado Antonio Carlos Biscaia, anunciou nesta terça que iria notificar ainda hoje mais três parlamentares: o próprio Rodrigues, o deputado Salvador Zimbaldi (PSB-SP) e o senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT).