Para Paulinho, nova equipe econômica trará credibilidade

Paulinho disse ainda que trabalhadores ligados à Força Sindical estarão mobilizados já no início do ano que vem para defender os direitos da categoria. "Estamos preocupados que o governo tente arrumar a economia em cima da classe trabalhadora, tirando direitos já conquistados". Por conta disso, ele não descarta que os trabalhadores realizem protestos e greves. "Já estamos conversando também com outras centrais sindicais porque a preocupação com a preservação dos direitos trabalhistas é uma pauta comum a todos."

Apesar de elogiar a escolha de Dilma, Paulinho, que foi coordenador da área sindical da campanha do senador Aécio Neves (PSDB-MG), adversário de Dilma nesta corrida presidencial, criticou a presidente da República, dizendo que ela acabou fazendo justamente o oposto do que pregava na campanha eleitoral e dizia que seria feito pelos seus adversários. "Dilma acabou entregando a sua área econômica para pessoas do sistema financeiro, talvez pressionada pelo mercado", disse.

O presidente do Solidariedade acredita que Dilma não deverá ter a mesma ingerência que teve no primeiro mandato sobre a sua equipe econômica, destacando que o novo titular da Fazenda tem um perfil diferente do atual ministro Guido Mantega.