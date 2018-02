Para Pagot, Dnit é 'extremamente fiscalizado' O diretor afastado do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transporte (Dnit), Luiz Antonio Pagot, afirmou hoje que o órgão criou um núcleo de licitações para elaborar os processos em conjunto com os órgãos de fiscalização e controle - Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU). "O Dnit é extremamente fiscalizado e controlado", afirmou, na etapa final da exposição de quase 40 minutos durante audiência pública nesta manhã nas Comissões de Infraestrutura (CI) e Fiscalização e Controle do Senado. Mais cedo, no começo da audiência, Pagot refutou as acusações contra ele de superfaturamento e integração de esquema de propina.