Para Padilha, orçamento deve ser aprovado até dezembro

BRASÍLIA - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse estar confiante de que o Orçamento de 2011 será aprovado até dezembro. E também afirmou que o governo vai negociar um aumento do salário mínimo que permita a continuidade da valorização do piso do País, mas que possa ser pago pelos governos federal, estadual e municipal.

Veja também:

Nenhum ministro ou partido é dono de cargo, diz Padilha

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Padilha salientou que a aprovação do Orçamento de 2011 é a grande prioridade do governo na agenda legislativa desse final de ano. Outro tema importante, segundo ele, é a conclusão do projeto que regulamenta a exploração do petróleo no pré-sal.

Em relação ao salário mínimo, disse que as centrais sindicais querem uma "antecipação" do reajuste que ocorreria só em 2012. Segundo ele, o governo aceita negociar, mas uma definição será tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em acordo com a presidente eleita, Dilma Rousseff (PT).

O ministro enfatizou que, a despeito das negociações, o governo quer aprovar um Orçamento para 2011 que seja "equilibrado". Padilha participou do programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).