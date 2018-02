Para ONG, censura a jornal do ABC é 'incompreensível' Repórteres Sem Fronteiras, a mais respeitada organização não-governamental (ONG) de proteção ao jornalismo, classificou ontem como "incompreensível" a censura imposta ao jornal Diário do Grande ABC a pedido do prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho (PT). Em nota, a entidade, com sede em Paris, afirmou que a decisão imposta pelo juiz Jairo Oliveira Junior, da 1ª Vara Cível de Santo André, "é contrária ao espírito da Constituição de 1988, a qual consagra a liberdade de expressão como um de seus pilares fundamentais".