Para OAB, decisão do STF é um 'marco no combate à corrupção'

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, disse nesta sexta-feira, 05, durante entrevista, que considerou "um marco no combate à impunidade no Brasil" a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter a prisão o governador licenciado do Distrito Federal, José Roberto Arruda. "A decisão do Supremo aponta no sentido de que todos, absolutamente todos, estão sujeitos aos efeitos da lei penal: do cidadão mais humilde ao mais rico. Do eleitor até o eleito", disse Cavalcante.

"A ética na política e o respeito no trato da coisa pública passam a ser o parâmetro para o comportamento daqueles que, sufragados pelo voto ou que exerçam cargos na administração pública, conduzam à sua atuação", acrescentou o presidente da OAB. Cavalcante lembrou que a decisão do STF, de referendar o voto dos ministros do STJ no caso Arruda, "reafirma a importância do Poder Judiciário para se vencer a guerra contra a corrupção no País".

Nesta quinta-feira, 4, o STF negou por 9 votos a 1 o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do governador, que está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 11 de fevereiro. José Roberto Arruda é acusado de tentar subornar uma testemunha do "mensalão do DEM", esquema de corrupção que seria chefiado por ele, segundo apontam as investigações Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal.