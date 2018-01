Para NTC, roubo de cargas financia seqüestros A Associação Nacional do Transporte de Cargas (NTC), que reúne 10 mil empresas em todo o País, pediu ao governo federal que combata o roubo de cargas como forma de reprimir o crime organizado. Para o presidente da entidade, Geraldo Vianna, o roubo de cargas é uma das atividades criminosas que financiam os seqüestros atualmente, juntamente com o tráfico de drogas e de armas. Ele informou que enviou nesta semana um documento ao ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, pedindo atenção para o problema. "Até agora não tivemos resposta", declarou. Só no ano passado, estima-se que este crime tenha causado prejuízos superiores a R$ 500 milhões em todo o País. De acordo com Vianna, a carga roubada funciona como moeda de troca para aquisição de drogas. "A CPI do roubo de cargas mostrou que este tipo de crime, por ser de caráter supra-estadual, exige a articulação das forças policiais estaduais e federais", afirmou. Entre as medidas de combate ao crime organizado, a entidade sugere maior rapidez na tramitação dos projetos de lei 187/99 e 2097/99, ambos de autoria do deputado federal Mário Negromonte. O primeiro cria o Fundo Nacional de Combate ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas; o outro, cria o Sistema Nacional de Prevenção e Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos de Cargas e estabelece mecanismos de colaboração entre União, Estados e Distrito Federal para o combate ao crime organizado. O presidente da entidade sugere também que os dados sobre cargas roubadas (números de lote de fabricação, número seqüencial entre outros, como já acontece no segmento de medicamentos) sejam incluídos no banco de dados Infoseg do governo federal. "A informação é essencial para combater esse crime." Segundo Vianna, algumas autoridades policiais não dão prioridade ao roubo de cargas porque se trata de um crime contra o patrimônio. "Isso é o tipo de miopia que tem de acabar, porque, ao atacar a atividade financiadora dos criminosos, atacamos a raiz do problema", afirmou.