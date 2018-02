Para Múcio, reforma tributária pode sair ainda este ano

Ao contrário do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, que coordena o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), acredita que a reforma tributária poderá ser aprovada pelo Congresso Nacional ainda este ano. "A reforma tributária está na pauta e acho que nestas próximas semanas deverá ser votada", afirmou.

Segundo ele, o Executivo fez sua parte apresentando a proposta de reforma e agora depende da vontade dos parlamentares para que seja votada. "Talvez não tenhamos chegado ao sonho nosso, de uma reforma perfeita. Mas a (reforma) que está lá é necessária, afirmou José Múcio, após o encerramento da primeira parte da reunião do CDES, na manhã desta quinta-feira, 4, no Palácio do Itamaraty.