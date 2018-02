Para Múcio, reforma tributária ampla não sairá este ano O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, mostrou pessimismo na aprovação de uma reforma tributária mais ampla este ano. José Múcio disse que temas como a reforma tributária são muito difíceis de aprovar em anos eleitorais, que são mais curtos, pois o Congresso praticamente paralisa suas atividades no segundo semestre. A solução, segundo o ministro, discutida com os líderes hoje, será "pinçar" alguns pontos específicos que possam ser aprovados no primeiro semestre. Múcio confirmou que na quinta-feira o governo apresentará aos líderes a proposta de reforma tributária. "Esse é um ano menor por conta das eleições. As reformas nunca acontecem nos anos pares. O próprio Congresso talvez pince algumas partes da reforma tributária", disse o ministro. José Múcio afirmou que o mesmo será feito com a reforma política para aprovar um ou outro ponto, depois do fracasso das negociações do ano passado.