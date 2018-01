Para MP, STF pode barrar ações por lavagem de dinheiro

Os promotores revelam apreensão com julgamento em curso no STF - os ministros Marco Aurélio Mello e José Antônio Dias Toffoli votaram pelo trancamento de ação contra os fundadores da Igreja Renascer em Cristo, Estevam Hernandes Filho e Sônia Haddad Hernandes. O casal, segundo a promotoria, teria lavado recursos por meio de organização criminosa, um ponto crucial da polêmica.

A lei de lavagem (Lei 9.613/98) considera crime antecedente qualquer delito praticado por organização criminosa. "Ela é literal, não comporta interpretações", assinala José Reinaldo. "Mas os ministros do STF que já votaram entendem que haveria necessidade de um crime chamado organização criminosa. Fosse assim, a lei teria se referido, em 1998, a um crime inexistente, o que em absoluto não tem cabimento. A lei não contém palavras inúteis."

Renascer

Quando faz denúncia à Justiça por lavagem a promotoria sustenta que tal crime é realizado a partir do uso de organização. "O ordenamento jurídico brasileiro não tem uma definição do tipo penal organização criminosa, portanto não é possível que se construa uma acusação e uma eventual condenação por um crime que não tem previsão legal", argumenta o criminalista Luiz Flávio Borges D?Urso, defensor dos Hernandes. "Meus clientes não poderiam ser processados por tal delito."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A ser adotado esse entendimento pelos ministros do STF, as ações por lavagem poderão ser trancadas", alerta a promotora Márcia Monassi Mougenot Bonfim, do Grupo Especial de Delitos Econômicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.