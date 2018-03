Para MP 664 expirar, líder do PMDB no Senado vai pedir inversão da pauta Apesar de não admitir que o governo tenha interesse que a medida provisória que altera a regra do fator previdenciário expire, o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE), disse nesta segunda-feira, 25, que vai pedir a inversão da pauta para que seja votada antes a MP 668, que aumenta tributos à importação.