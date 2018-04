Para Moreira Franco, acusações de Dilma são 'infundadas'

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, usou seu perfil no Twitter nesta sexta-feira, 17, para responder às afirmações da ex-presidente Dilma Rousseff em entrevista ao Valor Econômico. "Às acusações infundadas da ex-presidente, respondo com poucas palavras e resultados: seu governo legou 12 milhões de desempregados", escreveu em sua conta pessoal.

Na entrevista, Dilma chamou Moreira Franco de "gato angorá" (uma referência ao suposto apelido do ministro em negociações com a Odebrecht, segundo o delator Cláudio Melo Filho). "O gato angorá (Moreira Franco) tem uma bronca danada de mim porque eu não o deixei roubar, querida. É literal: eu não deixei o gato angorá roubar na Secretaria de Aviação Civil. Chamei o Temer e disse: 'Ele não fica. Não fica!'", disse a ex-presidente. O apelido foi dado, originalmente, pelo ex-governador do Rio, Leonel Brizola, por causa da cabeleira grisalha precoce.

Moreira Franco comentou, ainda, a atuação da ex-presidente no conselho de administração da Petrobrás. " Como presidente do conselho de administração da Petrobras e da República que ela se superou, dizendo não conhecer o saque feito à Empresa", escreveu. "Isso diferencia corrupção de trabalho e competência. Certamente por isso eu não tenha ficado em seu governo".

Às acusações infundadas da ex-presidente, respondo com poucas palavras e resultados: seu governo legou 12 milhões de desempregados. — Moreira Franco (@MoreiraFranco) 17 de março de 2017

O nosso governo abre vagas com carteira assinada, depois de 22 meses em queda. — Moreira Franco (@MoreiraFranco) 17 de março de 2017

O governo Dilma atraía empresas “amigas” e afastava investidores. — Moreira Franco (@MoreiraFranco) 17 de março de 2017

O nosso governo atraiu os maiores operadores estrangeiros de aeroportos, só ontem arrecadamos + de R$3 Bi. — Moreira Franco (@MoreiraFranco) 17 de março de 2017

Em 6 anos, Dilma não conseguiu entregar as obras de transposição do rio São Francisco. Nós entregamos em seis meses. — Moreira Franco (@MoreiraFranco) 17 de março de 2017

Mas, foi como pres. do conselho de administração da Petrobras e da República q ela se superou, dizendo não conhecer o saque feito à Empresa — Moreira Franco (@MoreiraFranco) 17 de março de 2017