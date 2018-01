Planalto vê 'normalidade democrática' em protestos deste domingo

Brasília - O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, afirmou nesta tarde que as manifestações realizadas a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff estão "dentro da normalidade" democrática. Ele evitou comentar o sucesso ou fracasso dos atos deste domingo.

"As manifestações são normais em um regime democrático. Tudo dentro da normalidade em um país democrático, que respeita a legalidade, que respeita as instituições, um Brasil que estamos construindo com muita dedicação democrática", afirmou o ministro.

Em Brasília, onde a manifestação ocorreu pela manhã, o número de participantes foi menor do que em edições anteriores de protestos contrários ao governo. A Polícia Militar do Distrito Federal estimou a participação de 3 mil pessoas no auge da manifestação, embora não tenha confirmado número oficial.

Os atos acontecem em várias cidades no País. Na Avenida Paulista, em São Paulo, a manifestação começou por volta das 13 horas e reuniu um número de pessoas visivelmente menor do que em março e em agosto.