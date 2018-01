Para ministro da Casa Civil, afastamento de Cunha está mais perto do que o de Dilma

O chefe da Casa Civil, Jaques Wagner, afirmou nesta terça-feira, 29, que um impedimento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), está mais perto do que o da presidente Dilma Rousseff. A declaração foi dada em entrevista ao canal de jornalismo Globo News. Wagner afirmou que Dilma não cometeu nenhum crime e que Cunha responde a um processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.

"Eu não sou juiz, não sou da Polícia Federal (PF), não sou do Ministério Público (MP) nem do Conselho de Ética. Mas ele tem um processo no Conselho de Ética que foi admitido e pode até chegar à pena de cassação; tem denúncia feita pelo MP ao Supremo Tribunal Federal (STF). Então, quem sabe, ele, até mais rapidamente do que ela, pode ter seu mandato interditado", disse o chefe da Casa Civil.

De acordo com Wagner, é "curioso" que Cunha fale como se nada estivesse acontecendo com ele. O chefe da Casa Civil disse que, quando Cunha declara que o governo ficará "capenga" por três anos se Dilma conseguir barrar o impeachment no Congresso, fala de um "desejo" próprio, não de uma "leitura real".

'Pedaladas'. O ministro disse, ainda, que as pedaladas fiscais apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) não são um crime, mas um "erro na gestão do Orçamento". Para ele, há uma diferença entre erro e crime e, ao quitar as "pedaladas", o governo zera essa conta e abre 2016 com um ambiente mais "arejado" e "propício" para o crescimento da economia.

Wagner afirmou que o crescimento da economia "pesou" mais do que uma eventual proteção contra processos na decisão de se quitar as "pedaladas". "Prepara 2016 para ser um ano que comece num ambiente melhor, mas é óbvio que atende também a essa questão de corrigir o erro apontado pelo TCU", afirmou.